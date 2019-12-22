أعلن مديرعام تنمية الخدمات التجارية الايرانية عن تصدير مدينة كاشان سجاداً آلياً بأكثر من 400 مليون دولار منذ 21 مارس/ آذار 2019 حتى الآن.

وأوضح إحسان قمري، في تصريح على هامش معرض السجاد في كاشان (وسط البلاد) يوم الأحد، بأن كاشان التي تعد عاصمة السجاد الآلي في ايران صدرت للأسواق الآسيوية والأوروبية أكثر من 400 مليون دولار في الفترة المذكورة.

وتوقع قمري بلوغ صادرات المدينة من هذا النوع من السجاد مليار دولار سنوياً حتى عام 2021.