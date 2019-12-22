  • الأحد ٢٤ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الأحد , ديسمبر 22, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 271558 تاريخ النشر: كانون الأول 22, 2019 الوقت: 17:23 الاقسام: اقتصاد  
كاشان تصدّر 400 مليون دولار من السجاد الآلي

كاشان تصدّر 400 مليون دولار من السجاد الآلي

أعلن مديرعام تنمية الخدمات التجارية الايرانية عن تصدير مدينة كاشان سجاداً آلياً بأكثر من 400 مليون دولار منذ 21 مارس/ آذار 2019 حتى الآن.

وأوضح إحسان قمري، في تصريح على هامش معرض السجاد في كاشان (وسط البلاد) يوم الأحد، بأن كاشان التي تعد عاصمة السجاد الآلي في ايران صدرت للأسواق الآسيوية والأوروبية أكثر من 400 مليون دولار في الفترة المذكورة.

وتوقع قمري بلوغ صادرات المدينة من هذا النوع من السجاد مليار دولار سنوياً حتى عام 2021.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 25/6258 sec