سجلت بورصة السلع الإيرانية، في الأسبوع المنتهي بـ19 ديسمبر/ كانون الأول، صفقات بيع 677 ألفاً و999 طناً من أنواع السلع بقيمة أكثر من 762 مليون دولار، ما يشير إلى نمو بنسبة 7% مقارنة بالأسبوع الماضي.

وأفادت العلاقات العامة والشؤون الدولية في بورصة السلع الإيرانية، في تقرير لها، إن القاعة الصناعية والتعدينية بالبورصة سجلت مبيعات 286 ألفاً و422 طناً من السلع بقيمة 414 مليون دولار، شملت 269 ألفاً و360 طناً من الصلب، و6550 طناً من النحاس، و6380 طناً من الألمنيوم، و12 طناً من الخامات المكثفة للمعادن الثمينة، و120 طناً من الموليبدن المكثف، و4 كغم من سبائك الذهب، و5 آلاف طن من صخر الحديد.

كما عقدت السوق الداخلية والتصديرية بقاعة المشتقات النفطية والبتروكيماوية، صفقات بيع 388 ألفاً و517 طناً بقيمة 358 مليون دولار، شملت 145 ألف طن من مادة فاكيوم باتوم (مادة أولية في إنتاج القير)، و86 ألفاً و224 طناً من القير، و71 ألفاً و321 طناً من المواد البوليمرية، و37 ألفاً وطناً واحداً من المواد الكيميائية، و565 طناً من عوازل الرطوبة، و2116 طناً من زيوت الأساس، و1220 طناً من الكبريت، و42 ألفاً و700 طن من اللوب كات، و3000 طن من شمع السلابس، و30 طناً من الأرغون.

كما تم عقد صفقات بيع ألفين و60 طناً من السلع في السوق الثانوية لبورصة السلع الإيرانية.