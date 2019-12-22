اكد السفير الايراني في موسكو مهدي سنائي في ختام مهمته بان العلاقات الايرانية الروسية شهدت خلال الاعوام الاخيرة الکثیر من التطورات الايجابية جدا.

وقال سنائي في صفحته الشخصية على الاينستغرام اليوم الاحد في ختام مهام عمله سفيرا في روسيا لفترة 6 اعوام، انه خلال الاعوام الستة الاخيرة ورغم الصعاب شهدت العلاقات بين ايران العزيزة والجارة الشمالية المهمة (روسيا) الكثير من التطورات الايجابية جدا، كمّا ونوعا، في ظل الاهتمام والجدية والتنسيق الحاصل.

واشار الى ان هذه الحقيقة جرى الاعلان عنها مرارا من قبل مسؤولي البلدين وكذلك المحللين الدوليين، واضاف، ان مستوى التعاطي بين البلدين ارتقى في جميع المجالات السياسية والامنية والاقليمية والدولية والدفاعية والعلمية والجامعية والدراساتية والثقافية وتم لهذا الغرض بلورة هيكليات وحوارات مختلفة.

وفي الجانب الاقتصادي اشار السفير الايراني الى التوقيع على وثائق اساسية وضرورية وترخيص صادرات المنتوجات الثلاثة وهي الالبان والدواجن والاسماك التي دخلت الاسواق الروسية وتم خفض الرسوم على سلع اساسية وبالتالي تضاعفت الصادرات الايرانية الى روسيا خلال الاعوام الاخيرة.

ونوه الى تصريحات وزير الطاقة رئيس الجانب الروسي في اللجنة الاقتصادية المشتركة الذي اعلن عن البدء في تنفيذ عدة مشاريع كبرى في مجالات الطاقة النووية والحرارية والنفط وسكك الحديد من قبل روسيا في ايران.

واوضح بان العلاقات الاقتصادية بين البلدين كالعلاقات الشعبية تمتلك الكثير من الطاقات التي لم يتم تفعيلها لغاية الان حيث نامل بان يستفيد القطاع التجاري والاقتصادي في البلدين من هذه الطاقات في ظل الارضيات المتوفرة وانضمام ايران للاتحاد الاقتصادي الاوراسي الذي تم تفعيله اخيرا.