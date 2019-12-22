  • الأحد ٢٤ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الأحد , ديسمبر 22, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 271552 تاريخ النشر: كانون الأول 22, 2019 الوقت: 16:58 الاقسام: دوليات  
كوبا تختار أول رئيس للوزراء منذ 43 عاما

كوبا تختار أول رئيس للوزراء منذ 43 عاما

اختارت كوبا، أول رئيس وزراء لها منذ 43 عاما، وتولى المنصب وزير السياحة الحالي مانويل مارريرو كروز.

وانتخب أعضاء الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية (البرلمان)، الوزير كروز لشغل منصب رئيس الوزراء، وفق ما أورده موقع "برس لاتينا" الإخباري.

وسيتولى كروز الذي جرى ترشيحه من قبل رئيس البلاد، ميغيل دياز كانيل، رئاسة الوزراء، لمدة 5 أعوام.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وافق البرلمان الكوبي، على تعيين ميغيل دياز كانيل في منصب رئيس الجمهورية، الذي استحدث مؤخرا في البلاد بموجب الدستور الجديد.

وأعاد الدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه في أبريل/نيسان الماضي، منصب رئيس الجمهورية، الذي لم يكن موجودا منذ عام 1976.

كما أعاد الدستور الجديد منصبي نائب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

وشهدت كوبا عام 1976 تعديلا دستوريا، في عهد زعيمها الراحل فيديل كاسترو، ألغي بموجبه منصب رئيس البلاد، ليحل محله رئيس مجلسي الدولة والوزراء.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 18/7292 sec