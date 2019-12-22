اختارت كوبا، أول رئيس وزراء لها منذ 43 عاما، وتولى المنصب وزير السياحة الحالي مانويل مارريرو كروز.

وانتخب أعضاء الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية (البرلمان)، الوزير كروز لشغل منصب رئيس الوزراء، وفق ما أورده موقع "برس لاتينا" الإخباري.

وسيتولى كروز الذي جرى ترشيحه من قبل رئيس البلاد، ميغيل دياز كانيل، رئاسة الوزراء، لمدة 5 أعوام.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وافق البرلمان الكوبي، على تعيين ميغيل دياز كانيل في منصب رئيس الجمهورية، الذي استحدث مؤخرا في البلاد بموجب الدستور الجديد.

وأعاد الدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه في أبريل/نيسان الماضي، منصب رئيس الجمهورية، الذي لم يكن موجودا منذ عام 1976.

كما أعاد الدستور الجديد منصبي نائب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

وشهدت كوبا عام 1976 تعديلا دستوريا، في عهد زعيمها الراحل فيديل كاسترو، ألغي بموجبه منصب رئيس البلاد، ليحل محله رئيس مجلسي الدولة والوزراء.