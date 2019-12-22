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رقم الخبر: 271549 تاريخ النشر: كانون الأول 22, 2019 الوقت: 17:13 الاقسام: محليات  
جميع الفرق الإغاثية دخلت حالة التأهب على خلفية الزلزال اليوم
رئيس مركز الطوارئ في خوزستان :

جميع الفرق الإغاثية دخلت حالة التأهب على خلفية الزلزال اليوم

اكد رئيس مركز الطوارئ في محافظة خوزستان (جنوب غرب)، كيومرث حاجي زادة، ان جميع فرق الانقاذ والاغاثة التابعة لهذه المحافظة دخلت حالة التاهب عقب وقوع حادث الزلزال اليوم في منطقة "سالند" بمدينة دزفول (شمالي خوزستان).
واضاف حاجي زادة في تصريح لمراسل ارنا : عقب وقوع هزتين ارضية بقوة 5 و3,4 درجات على مقياس ريختر في بعض المناطق بمحافظة خوزستان، تم الايعاز الى المسؤولين واعضاء فرق الوقاية والتنسيق وقيادة العمليات بان يكونوا على اتم الاستعداد للتعاطي مع هذا الحادث.
وتابع : كما تم التاكد من خلال الاتصالات الهاتفية مع المسؤولين في دزفول وانديمشك (بمحافظة خوزستان)، من عدم تسجيل اي خسائر ناجمة عن حادث الزلزال اليوم.
علما ان هزة ارضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضربت عصر اليوم (14:57) مدينة سالند التابعة لمدينة دزفول في محافظة خوزستان؛ وعند الساعة الـ 14:41 عصرا تعرضت سالند ايضا الى زلزلال بقوة 3,4 درجات على مقياس ريختر.  
وافادت الانباء الواردة من موقع الحدث، ان اهالي مدينتي شوش وكتوند ايضا شعروا بارتدادات هذا الزلزال.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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