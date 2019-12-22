أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا لن تضحي بعلاقاتها مع الصين لاسترضاء الولايات المتحدة.

وقال لافروف خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني في وقت متأخر السبت، أن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر حدثه خلال لقاء جمعهما مؤخرا، عن كتاب له مكرّس للصين، ذكر فيه أن الوضع المثالي بالنسبة للولايات المتحدة هو أن تكون علاقاتها مع كل من روسيا والصين أحسن من العلاقات الثنائية بين بكين وموسكو.

واستطرد لافروف قائلا: "لن نضعف علاقاتنا مع الصين لمجرد جعل الأمريكيين سعداء، لكن فكرة أننا بحاجة إلى تحقيق أهدافنا من خلال العمل الإيجابي وتنمية التعاون، وليس من خلال العقوبات والإنذارات، ربما تستحق التقدير على الأقل".

وسبق أن أكد وزير الخارجية الصيني فان يي خلال اتصال هاتفي مع لافروف الخميس الماضي، أن "الثقة المتبادلة بين روسيا والصين صلبة كالصخر، والعلاقات الثنائية بين البلدين غير قابلة للتحطيم".

من جهته أعلن مجمع الصناعات الدفاعية الروسي، عن اجتياز منظومة "غيبكا-إس" للدفاع الجوي كافة الاختبارات الحكومية، وقرب دخولها الخدمة في قوام القوات البرية.

وقال مصدر مطلع: "تم هذا العام بنجاح إنجاز الاختبارات الحكومية على نماذج تجريبية لعربات "تيغر" المدرعة المزودة بصواريخ "غيبكا-إس" المضادة للطائرات".

وأضاف المصدر، أنه تم خلال الاختبارات التي جرت في ميدان "كابوستين يار"، التحقق من إمكانية الرمي المرن وتوجيه هذه الصواريخ المركبة على عربات "تيغر" خلال تحركها بسرعة تصل إلى 30 كم في الساعة.

وفي مارس الماضي، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه يجري تصميم منظومات دفاع جوي من طراز "غيبكا-إس" خاصة بالقوات البرية، ما سيعزز حماية القوات البرية المتحركة من طائرات العدو المفترض ومروحياته.

واعتمد تصميم "غيبكا-إس" على صواريخ "3 إم -47 غيبكا"، وهي تستخدم صواريخ محمولة مضادة للطائرات من نوع "إيغلا" أو "فيربا".

من جانب آخر اندلع حريق بمصفاة "أوفا نفتيخيم" للنفط في جمهورية بشكيريا الروسية، وانتشر على مساحة 1600 متر مربع، فيما انحصرت الأضرار في الماديات.

وقال فرع وزارة الطوارئ في المنطقة، إن الحريق شب فجر امس في براميل تحوي سوائل سريعة الاشتعال سعة الواحد منها 200 لتر.

وأكد المصدر أن 75 شخصا شاركوا في إطفاء الحريق، تزامنا مع توجه قطار لإطفاء الحرائق إلى المنطقة.