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رقم الخبر: 271541 تاريخ النشر: كانون الأول 22, 2019 الوقت: 15:38 الاقسام: محليات  
لاريجاني: الإيرانيون لديهم القدرة على تحويل المصاعب إلى فرص
في افتتاح أول معرض لصناعة المعدات الرياضية الإيرانية

لاريجاني: الإيرانيون لديهم القدرة على تحويل المصاعب إلى فرص

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي، أن الحظر المفروض يعد عاملا لتفعيل صناعة البلاد، وقال إن الإيرانيين لديهم القدرة والموهبة لتحويل المصاعب إلى فرص.
وافتتح أول معرض لصناعة المعدات الرياضية المصنعة محليا، اليوم الأحد برعاية رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني.
وفي معرض حديثه عن أهمية إقامة هذا المعرض في ضوء ادراج لائحة أهداف ومهام وزارة شؤون الشباب والرياضة على جدول أعمال البرلمان، أعرب لاريجاني عن ارتياحه لاقامة هذا المعرض، وقال أن رجال الصناعة تمكنوا من تلبية معظم احتياجات الرياضيين تقريبا لمجموعة متنوعة من الألعاب مثل العشب الاصطناعي والأوزان وأنواع الكرات وهلم جرا ، مما يؤكد القدرة الجيدة للقطاع الصناعي.
وأكد لاريجاني، أن معظم المنتجين الحاضرين في المعرض أشاروا الى هذه النقطة إلى أن وضعهم الاقتصادي تحسن منذ فرض الحظر، حيث تحول الجميع إلى الإنتاج المحلي.
وقال: هذه نقطة مهمة ويجب على الأمريكيين أن ينتبهوا إليها، الإيرانيون لديهم القدرة على تحويل المصاعب إلى فرص، وهذا المعرض هو مثال على ذلك حيث ان العقبات والظروف الصعبة في هذا القطاع،  تحولت الى سوق العمل.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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