بدأت عملية التصويت، صباح الأحد، في أوزبكستان لاختيار الأعضاء الجدد للمجلس التشريعي ومجالس البلديات.

ومن المقرر استمرار التصويت في الانتخابات العامة بين الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (ما بين 03:00 و17:00 ت.غ).

وتعد هذه الانتخابات العامة الأولى بعد تولي شوكت ميرضيايف الرئاسة في البلاد، في 2016.

ويتنافس 750 مرشحا على 150 مقعدا في الانتخابات البرلمانية، التي تجري تحت شعار "أوزبكستان الجديدة، انتخابات جديدة".

ومن حق الحزب، الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات، تحديد مرشح لمنصب رئيس الوزراء، وتقديمه إلى رئيس الدولة للموافقة عليه.

وبإمكان 20 مليون و516 ألف و710 ناخبا مسجلين في البلاد، التصويت في مراكز الاقتراع البالغ عددها 10 آلاف و260 مركزا في 150 دائرة انتخابية.

ويمكن للمواطنين الأوزبك بالخارج، التصويت في الانتخابات من خلال 55 ممثلية دبلوماسية.

ويشرف على الانتخابات أكثر من 600 مراقب دولي من منظمات مختلفة من أكثر من 50 دولة.

ومن بين هذه المنظمات، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ورابطة هيئات الانتخابات العالمية، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومنظمة التعاون الإسلامي، ورابطة الدول المستقلة، والمجلس التركي.

ولأول مرة، تشرف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، على الانتخابات البرلمانية بالبلاد بمراقبة كاملة.

ويتابع الانتخابات حوالي ألفا صحفي محلي وأجنبي.

وفي الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي أجريت في ديسمبر/ كانون الأول 2014، فاز الحزب الديمقراطي الليبرالي بـ52 مقعدا، وحزب الصعود الوطني الديمقراطي بـ36 مقعدا.

فيما فاز حزب الشعب الديمقراطي بـ27 مقعدا، وحزب "العدالة" الاجتماعي الديمقراطي بـ20 مقعدا، وحزب البيئة الأوزبكي بـ15 مقعدا.