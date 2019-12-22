التقى وزير الخارجية الايراني محمدجواد ظريف بالسفير الايراني الجديد في روسيا "كاظم جلالي" وتحدث معه حول مهمته الجديدة قبل توجهه الى موسكو.

والتقى ظريف، اليوم الاحد، بالسفير الايراني الجديد في روسيا الاتحادية كاظم جلالي، حيث تحدثا معا حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين طهران وموسكو ومهام الاخير في روسيا.

وأبلغ ظريف السفير الايراني الجديد في روسيا بالأوامر والوصايا اللازمة من اجل توسيع وتطوير التعاون، مشيرا الى الجذور والاواصر التارخية التي تجمع بين البلدين، وتمنى له التوفيق في مهامه.

والجدير بالذكر أن مهمة مهدي سنايي كسفير ايران بموسكو انتهت في آخر من شهر آذر (21 ديسمبر) بعد ان طالت لـ6 سنوات واستلم جلالي مهمته الجديدة في تمثيل الجمهورية الاسلامية في روسيا الاتحادية.

سبق والتقى جلالي بالرئيس حسن روحاني قبل لقائه بظريف.