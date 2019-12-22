وقال لصحيفة لوموند: رحبت طهران بجهود فرنسا الحميدة بموقف إيجابي وبناء، وانطلاقاً من هذا، جرت مفاوضات طويلة ومكثفة بين طهران وباريس على مدار الأشهر القليلة الماضية، رغم أن إيران کانت تعلم أنه نظراً لجميع الظروف الراهنة، لا يمكنها أن تعلق أملاً علی النتائج المنشودة بشكل كامل".

وأشار إلی عجز (الآليات اللازمة) الأوروبية للتأثير على المواقف الأمریكية، قائلاً: حاولت إيران إظهار الثقة في الرئيس الفرنسي ماكرون، رغم أن خطته لم تسفر بعدُ عن النتائج المرجوة. كما يعتقد البعض أن هذه الخطة غير فعالة".

واستطرد قاسمي: سبب هذه المشكلة هو عدم وجود صوت تعبيري واحد قوي من أوروبا. لا تزال أمريكا تواصل فرض أقصى قدر من الضغوطات والمطالبات المبالغة فيها، ويبدو أن أوروبا لا يمکن أن تقوم بخطوة تلائم إمکانياتها تجاه إيران.