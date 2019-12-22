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رقم الخبر: 271533 تاريخ النشر: كانون الأول 22, 2019 الوقت: 14:16 الاقسام: رياضة  
ليونارد يقود كليبرز للفوز على سبيرز
في دوري السلة الامريكي ..

ليونارد يقود كليبرز للفوز على سبيرز

تعرض كواي ليونارد لصيحات استهجان مع كل لمسة تقريبا لكنه قاد لوس أنجلوس كليبرز للفوز 134-109 على فريقه السابق سان أنطونيو سبيرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مساء السبت.

وأحرز ليونارد، رغم هذه الصيحات، 26 نقطة وتصدر قائمة مسجلي النقاط في كليبرز كما سجل خمسة لاعبين آخرين عشر نقاط أو أكثر.

ونجح كليبرز في تسجيل سبع نقاط متتالية في خلال 78 ثانية في الربع الثالث ليعزز تقدمه بفارق 11 نقطة وبنتيجة 78-61.

وتفوق لوس أنجلوس 38-22 على سبيرز في هذا الربع مستغلا تسجيل 28 نقطة في 36 دقيقة من 14 فقدان للكرة من لاعبي سان أنطونيو، وتقدم كليبرز 110-83 ليحسم النتيجة قبل خوض الربع الأخير.

وكان ليونارد انتقل من سبيرز إلى تورونتو رابتورز الموسم الماضي قبل أن ينضم إلى كليبرز هذا الموسم.

وهذه المباراة الثالثة لليونارد كلاعب منافس في ضيافة سان أنطونيو لكنه لم يتأثر بصيحات الاستهجان ومرر أيضا تسع كرات حاسمة واستحوذ على الكرة سبع مرات.

سيفنتي سيكسرز 125 – واشنطن ويزاردز 108

هيوستن روكتس 139 – فينكس صنز 125

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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