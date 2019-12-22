أحرز يوشوا زيركزي وسيرج جنابري هدفين متأخرين ليفوز بايرن ميونيخ 2-صفر على ضيفه فولفسبورج قبل انطلاق العطلة الشتوية فيما انفرد رازن بال شبورت لايبزيج بصدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعد انتفاضته ضد أوجسبورج يوم السبت.

واستمتع الهولندي الشاب زيركزي، الذي أحرز هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع في الفوز 3-1 على فرايبورج منتصف الأسبوع الماضي، بأسبوع حالم عندما هز الشباك من لمسته الأولى في الدقيقة 85.

وافتتح زيركزي التسجيل بعد ثلاث دقائق من مشاركته بدلا من فيليب كوتينيو وضاعف جنابري من تقدم صاحب الأرض في الدقيقة 89 لينفرد بايرن بالمركز الثالث وله 33 نقطة.

وأبلغ هانز فليك مدرب بايرن المؤقت، الذي سيتحدد مستقبله خلال العطلة الشتوية، الصحفيين (كانت أفضل مباراة لنا اليوم).

وأهدر بايرن، الذي نال آخر سبعة ألقاب في الدوري، العديد من الفرص في الشوط الأول من جانب واحد إذ اقترب كل من كوتينيو وجنابري وربرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر من التسجيل.

وخرج خابي مارتينيز لاعب بايرن بسبب الإصابة قبل نهاية الشوط الأول لكن سيطرة صاحب الأرض التي استمرت في الشوط الثاني كانت بدون فائدة إلى أن شارك زيركزي.

واحتاج لايبزيج إلى ثلاثة أهداف في الشوط الثاني عبر كونراد لايمر وباتريك شيك ويوسف بولسن ليرفع رصيده إلى 37 نقطة وينفرد بالقمة متقدما بنقطتين على بروسيا مونشنجلادباخ الذي حصد نقطة واحدة من تعادله بدون أهداف في ملعب هيرتا برلين.

وظل شالكه خامسا برصيد 30 نقطة بعد تعادله 2-2 مع فرايبورج فيما رفع باير ليفركوزن رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس بعدما أنهى العام بالفوز 1-صفر على مستضيفه ماينتس بفضل هدف لوكاس ألاريو في الوقت المحتسب بدل الضائع، واستمرت معاناة فيردر بريمن بعد خسارته 1-صفر في ملعب كولونيا.