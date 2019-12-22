  • الأحد ٢٤ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الأحد , ديسمبر 22, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 271530 تاريخ النشر: كانون الأول 22, 2019 الوقت: 14:22 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
الاكتئاب عند مصابين بسرطان الرئة

الاكتئاب عند مصابين بسرطان الرئة

أفادت دراسة طبية جديدة أن الاكتئاب عند المصابين بسرطان الرئة يسبب نتائج اسوأ خلال علاجهم.

وأضافت، بأن حوالي ثلث المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم حديثاً بأكثر أشكال سرطان الرئة شيوعاً، يعانون من أعراض الاكتئاب المتوسطة إلى الشديدة.

وبالنسبة لكثير من هؤلاء المرضى - خاصة أولئك الذين يعانون من أعراض حادة - يحدث الاكتئاب في مزيج من مستويات عالية من القلق، والإجهاد الناجم عن الصدمة، وضعف الأداء اليومي وألم كبير وأعراض جسدية أخرى.

وتشير النتائج إلى أن الأطباء بحاجة إلى فحص مرضى سرطان الرئة بحثاً عن الاكتئاب ثم العمل على إحالة المرضى للحصول على الرعاية.

وممكن ان يكون لدى بعض أطباء الأورام عقلية مفادها: بالطبع، أنت مكتئب، مصاب بسرطان الرئة.

والمرضى الذين يعانون من أعراض الاكتئاب المعتدلة أو الشديدة هم أكثر عرضة لأن يكون لديهم نوعية حياة أقل ونتائج مرضية أسوأ، مقارنةً بأولئك الذين تم تشخيصهم أيضاً بسرطان الرئة، ولكن مع أعراض اكتئابية خفيفة أو بدون أعراض اكتئابية.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/6886 sec