قال رئيس جامعة الخليج الفارسي عبد المجيد مصلح ان هذه الجامعة تبوأت للمرة الثانية على التوالي مكانة مرموقة في قائمة الجامعات المتفوقة عالمياً بنسبة 1 بالمئة في العام الجاري (2019).

واضاف عبدالمجید مصلح، في تصريح أدلى به للصحفيين، إن هذه المكانة تمنح وفق مؤشرات نوعية عديدة في مجالات انجازات الجامعات والمؤسسات البحثية والباحثين الكثيرين الاستشهاد من قبل قاعدة علوم العالم الاسلامي آي اس سي (ISC) على مدى عشر سنوات.

وتابع: إنه وفق هذه القاعدة فان عدد الجامعات الايرانية المتفوقة الداخلة في قائمة الجامعات المتفوقة عالميا بنسبة 1 بالمئة شهد ارتفاعا من 30 جامعة في عام 2015 الى 65 جامعة في الشهر الجاري.

ولفت الى ان قائمة الجامعات المتفوقة عالميا تضم 27 جامعة كبيرة و22 جامعة في العلوم الطبية و11 جامعة تكنولوجية و5 مراكز بحثية ايرانية.

وعدّ نجاح جامعة الخليج الفارسي في تبوء مكانة رفيعة بين الجامعات المتفوقة عالميا للمرة الثانية بمثابة شرف عظيم بفضل جهود أعضاءها.

واشار الى ان هذا النجاح اقترن مع انضمام العالم الايراني برويز ملك زاده الى قائمة العلماء المتفوقين عالميا بفضل نشاطاته التعليمية والبحثية وهو مايعد نجاحا آخر لاسرة جامعة الخليج الفارسي.

ويشار الى ان جامعة الخليج الفارسي تقع في بوشهر /جنوب ايران/ وتضمّ 29 فرعا لدورات الاجازات و 48 فرعا في دورات الماجستير و 13 فرعا في مرحلة الدكتوراه ويدرس فيها نحو 7000 طالب واختارتها وزارة العلوم الايرانية مركزا مهما للجامعات المبدعة في مجال فرص الاعمال.