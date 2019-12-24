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رقم الخبر: 271516
تاريخ النشر: كانون الأول 22, 2019
الوقت: 14:15
الاقسام: منوعات
فاتورة الوجود الأمريكي في المنطقة
الکلمات المفتاحية
فاتورة
المنطقة
الوجود الأمريكي
مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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