يعتزم الرحالة الروسي المشهور، فيودور كونيوخوف، أن يقوم منفردا عام 2021 برحلة بحرية عبر المحيطين الهادئ والأطلسي.

وذلك على ظهر القطمران( المركب المتكون من زورقين متوازيين) العامل بالطاقة الشمسية.

ويخطط كونيوخوف لبناء مركب مزود بمحركين كهربائيين وبطاريات شمسية يبلغ طوله 11 مترا.

وصرح ابن الرحالة، أوسكار كونيخوف، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية أن شركة "هافل" الروسية من بطرسبورغ تولت تصنيع البطاريات الشمسية التي سيستخدمها مركب الرحالة. أما بناء المركب فسيجري في معمل Rannoch Adventurе البريطاني.

وأوضح ابن الرحالة أن الرحلة ستضم مرحلتين أولهما في فبراير المقبل تنطلق من جزر الكناري وتنتهي في مارس عام 2021 في جزيرة أنتيهوا حيث ينوي الرحالة قطع مسافة نحو 5500 كيلومتر. أما المرحلة الثانية فستنطلق في ديسمبر عام 2021 من تشيلي لتنتهي في أستراليا بعد أن يقطع مسافة 12 ألف كيلومتر.

وسيقوم كونيوخوف خلال رحلته بنشر تقارير عن تلوث المحيطين بمواد بلاستيكية.

يذكر أن كونيوخوف كان أول من عبر خط العرض 55 الجنوبي على متن قارب تجديف.