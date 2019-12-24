تسبب مليونير بضجة على وسائل التواصل الاجتماعي في العالم، بعد طلبه موظفا ليرافقه في ترحاله، براتب 55 ألف دولار سنويا.

وأعلن المليونير الأسترالي، ماثيو ليبر، في مقابلة له، عن حاجته لموظف يقوم بالتقاط الصور له أثناء رحلاته حول العالم، براتب شهري يقدر بحوالي 4600 دولار.

وعلى الموظف المطلوب التقاط الصور، وتحميلها على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمليونير، ونشرها ومتابعة ردود الأفعال عليها.

ولتلبية حاجة المليونير للتنقل الدائم حول العالم، يجب أن يكون لدى الموظف المطلوب جواز سفر سار، وقادر على السفر في أي وقت وبالسرعة المطلوبة.

وبحسب (سي إن إن)، فقد توسعت أعمال المليونير في السنوات الأخيرة، لتتضمن الإمارات وأمريكا وفرنسا وبريطانيا وغيرها من الدول.