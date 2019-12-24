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رقم الخبر: 271510 تاريخ النشر: كانون الأول 22, 2019 الوقت: 14:13 الاقسام: منوعات  
وظيفة براتب 55 ألف دولار لشخص يتجول مع مليونير حول العالم

وظيفة براتب 55 ألف دولار لشخص يتجول مع مليونير حول العالم

تسبب مليونير بضجة على وسائل التواصل الاجتماعي في العالم، بعد طلبه موظفا ليرافقه في ترحاله، براتب 55 ألف دولار سنويا.

وأعلن المليونير الأسترالي، ماثيو ليبر، في مقابلة له، عن حاجته لموظف يقوم بالتقاط الصور له أثناء رحلاته حول العالم، براتب شهري يقدر بحوالي 4600 دولار.

وعلى الموظف المطلوب التقاط الصور، وتحميلها على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمليونير، ونشرها ومتابعة ردود الأفعال عليها.

ولتلبية حاجة المليونير للتنقل الدائم حول العالم، يجب أن يكون لدى الموظف المطلوب جواز سفر سار، وقادر على السفر في أي وقت وبالسرعة المطلوبة.

وبحسب (سي إن إن)، فقد توسعت أعمال المليونير في السنوات الأخيرة، لتتضمن الإمارات وأمريكا وفرنسا وبريطانيا وغيرها من الدول.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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