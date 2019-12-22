كشف تقرير جديد أن الملكة إليزابيث الثانية تقدم لجميع أفراد طاقمها البالغ عددهم 1500 فرد، الهدية الاحتفالية نفسها، وهي الحلوى الشحمية أو كما تعرف باسم البودينغ.

ويقال إن جد الملكة، جورج الخامس، بدأ هذا التقليد الغريب قبل الحرب، وفي الماضي، كان موظفو القصر يتلقون حلويات البودينغ الفاخرة من قبل عدد من العلامات التجارية بما في ذلك Harrods أو Fortnum & Mason.

ولكن، وفقا لمجلة Hello، فإن الملكة وفرت الكثير من المال هذا العام عن طريق التخلي عن هذه العلامات التجارية الفاخرة واقتناء بودينغ عيد الميلاد من (تيسكو) بسعر يبلغ 6 جنيهات إسترلينية ما يعادل 7 دولارات للقطعة الواحدة.

وتعرف (تيسكو) بأنها شركة تعمل في مجال التموين وسلاسل متاجر التجزئة الكبرى. وهي أكبر سلسلة متاجر بريطانية، وتتخصص في الأطعمة والمشروبات والملابس والإلكترونيات المنزلية والخدمات المالية، فضلا عن تأمين المنازل والتأمين الصحي وتأمين المركبات وغيرها من الخدمات.

وسيحصل موظفو القصر أيضا على بطاقة تهنئة من الملكة والأمير فيليب، كما سيتسلم الموظفون القدامى قسائم تسوق تزيد قيمتها عن 35 جنيها إسترلينيا (45 دولارا)، ويتم دفع قيمة جميع الهدايا من الملكة شخصيا.