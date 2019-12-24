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رقم الخبر: 271508 تاريخ النشر: كانون الأول 22, 2019 الوقت: 14:12 الاقسام: منوعات  
فأر يقضم مبلغ 50 ألف دولار في خان يونس

فأر يقضم مبلغ 50 ألف دولار في خان يونس

كشف صرَّاف عملة من محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة أن مبلغاً مالياً بنحو 50 ألف دولار أميركي، وصل إليه من أحد المواطنين، في حالة يرثى لها، بعد أن مزّق فأر معظم المبلغ المالي.

وقال الصرَّاف إن الفأر قضم معظم المبلغ بنسب متفاوتة، مشيراً إلى أن جزءاً منه تعرض للتمزيق بنسبة 60%، وجزءاً آخر بنسبة 40%. لكنه لفت إلى أن الأوراق التي لم يمزقها الفأر هو الرقم التسلسلي المطبوع على الأوراق النقدية، حيث بالإمكان تصريفها بثمن مالي يقدّره أهل الاختصاص خارج غزة.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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