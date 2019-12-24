فأر يقضم مبلغ 50 ألف دولار في خان يونس كشف صرَّاف عملة من محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة أن مبلغاً مالياً بنحو 50 ألف دولار أميركي، وصل إليه من أحد المواطنين، في حالة يرثى لها، بعد أن مزّق فأر معظم المبلغ المالي.