|رقم الخبر: 271508
|تاريخ النشر: كانون الأول 22, 2019
|الوقت: 14:12
|الاقسام: منوعات
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فأر يقضم مبلغ 50 ألف دولار في خان يونس
كشف صرَّاف عملة من محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة أن مبلغاً مالياً بنحو 50 ألف دولار أميركي، وصل إليه من أحد المواطنين، في حالة يرثى لها، بعد أن مزّق فأر معظم المبلغ المالي.
وقال الصرَّاف إن الفأر قضم معظم المبلغ بنسب متفاوتة، مشيراً إلى أن جزءاً منه تعرض للتمزيق بنسبة 60%، وجزءاً آخر بنسبة 40%. لكنه لفت إلى أن الأوراق التي لم يمزقها الفأر هو الرقم التسلسلي المطبوع على الأوراق النقدية، حيث بالإمكان تصريفها بثمن مالي يقدّره أهل الاختصاص خارج غزة.
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