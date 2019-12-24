يولي دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية احتراماً خاصاً للأقليات الدينية، فإلى جانب الغالبية المسلمة، تعيش في إيران أقليات دينية أخرى تتمتع بحقوق المواطنة أسوة ببقية فئات الشعب الإيراني، كما أن الإستقرار والهدوء الذي تتمتع به هذه الأقليات شكّل قدوة للآخرين. باختصار، لقد بعث انبثاق الثورة الإسلامية في إيران، روح الحياة في الأقليات الدينية من جديد.

ضمنت الثورة الإسلامية في إيران الحرية الدينية للمسيحيين، واليهود والزرادشتيين، بدستورها الجديد الذي أعطى الأقليات الدينية حرية اتباع شرائعهم الخاصة فيما يتعلق بأمور الأحوال الشخصية مع الحفاظ على الشريعة الإسلامية نظاماً قانونياً للبلاد، وينص الدستور الإيراني على رسمية اتباع الأديان المسيحية واليهودية والزرادشتية وتمتعهم بحقوق مماثلة ووجود ممثلين لهم في مجلس الشورى الإسلامي، كما أن مجلس الخبراء الذي وضع مسودة دستور الجمهورية الإسلامية يضم أربعة ممثلين غير مسلمين: زرادشتي، وأرمني، وآشوري، ويهودي، فضلاً عن كون المادة 13 من الدستور تمنح كل واحدة من هذه الآقليات اعترافاً وحمايةً صريحين بها.

في إيران، يتزوّج المسيحيون الإيرانيون في الكنيسة لكنّهم يسجّلون زواجهم في دوائر الدولة الإيرانية، والقرار الفعلي في أمور الزواج والطلاق والإرث هو بيد الكنيسة المسيحية باختلاف طوائفها، كما ان علاقة الطائفة المسيحية مع وزارة الثقافة الإسلامية مباشرة، فهناك قسم فيها يهتم بشؤون الأقليات، حتى أن العلاقات مع وزارة الداخلية والتربية والخارجية هي عبر هذه القناة حفاظاً على حقوقهم.

إلى ذلك يؤكد ممثل الأقلية اليهودية في مجلس الشورى الإسلامي أنه من البديهي أن تتحسن ظروف اليهود في إيران بعد تحول إيران إلى الدين الإسلامي، مشيراً إلى وجود كنيس يهودي في إيران، وإلى ممارسة اليهود لطقوسهم الدينية بحرية كاملة، وقال أن إيران هي من إحدى أفضل الدول من حيث الحرية الدينية.