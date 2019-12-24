  • الثلاثاء ٢٦ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الثلاثاء , ديسمبر 24, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 271498 تاريخ النشر: كانون الأول 22, 2019 الوقت: 13:01 الاقسام: ثقافة وفن  
فلسطين والسودان تتصدران أفضل سبعة أفلام عربية لعام 2019

فلسطين والسودان تتصدران أفضل سبعة أفلام عربية لعام 2019

مع قرب نهاية عام 2019، يبرز ضمن حصاد العام السينمائي، مجموعة من الإنتاجات العربية التي نجحت في جذب الأنظار إليها بمستوى فني رفيع، أو نجاح جماهيري كبير، وفي بعض الأحيان كلاهما معا.

فيلم المخرج الفلسطيني إيليا سليمان يتصدر القائمة، حيث نجح سليمان من خلاله أن يصل للعالمية مرة أخرى من خلال جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، بالإضافة إلى تنويه خاص من لجنة تحكيم المهرجان.

فيلم سليمان يكمل عالمه السينمائي الذي يقدم فيه نسخة كوميدية ساخرة عن حياة المواطن الفلسطيني في العصر الحالي، سخرية تبدو أكثر تأثيرا من خطابات سياسية طويلة كُتبت عن القضية الفلسطينية.

كذلك الحال مع الفيلم السوداني الذي نجح في حصد العديد من الجوائز هذا العام، من جائزة "أسد المستقبل" لأفضل عمل أول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، إلى جائزة أفضل فيلم في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وأخيرا جائزة أفضل سيناريو في مهرجان قرطاج السينمائي.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الجزيرة نت
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/3638 sec