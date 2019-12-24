مع قرب نهاية عام 2019، يبرز ضمن حصاد العام السينمائي، مجموعة من الإنتاجات العربية التي نجحت في جذب الأنظار إليها بمستوى فني رفيع، أو نجاح جماهيري كبير، وفي بعض الأحيان كلاهما معا.

فيلم المخرج الفلسطيني إيليا سليمان يتصدر القائمة، حيث نجح سليمان من خلاله أن يصل للعالمية مرة أخرى من خلال جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، بالإضافة إلى تنويه خاص من لجنة تحكيم المهرجان.

فيلم سليمان يكمل عالمه السينمائي الذي يقدم فيه نسخة كوميدية ساخرة عن حياة المواطن الفلسطيني في العصر الحالي، سخرية تبدو أكثر تأثيرا من خطابات سياسية طويلة كُتبت عن القضية الفلسطينية.

كذلك الحال مع الفيلم السوداني الذي نجح في حصد العديد من الجوائز هذا العام، من جائزة "أسد المستقبل" لأفضل عمل أول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، إلى جائزة أفضل فيلم في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وأخيرا جائزة أفضل سيناريو في مهرجان قرطاج السينمائي.