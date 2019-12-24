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رقم الخبر: 271497 تاريخ النشر: كانون الأول 22, 2019 الوقت: 13:02 الاقسام: ثقافة وفن  
التعریف بالثقافة والفن الإيراني في عمان

التعریف بالثقافة والفن الإيراني في عمان

تم عرض الثقافة والفن الإيراني وبالتعاون مع المستشاریة الثقافية الایرانیة في عمان فی مهرجان "معرفة ثقافة الشعوب"الذی عقد في جامعة السلطان قابوس.

ووفقًا لتقریر العلاقات العامة في رابطة االثقافة والعلاقات الإسلامية ،فقد شارك الطلاب الإيرانيون في مهرجان "معرفة ثقافة الشعوب" بجامعة السلطان قابوس الذي اقیم بالتعاون مع المستشاریة الثقافية لجمهورية إيران الإسلامية.

واقیمت مراسم حفل الافتتاح هذا المهرجان يوم الاثنين 16 ديسمبر/کانون الاول، وزاره کل من  السيدة مونا بنت فهد آل سعيد  نائب رئيس جامعة سلطان قابوس الدولية، وعلي موسوي زاده ، المستشار الثقافي الإيراني، والدبلوماسیین الاجانب وجمع من المسؤولين وأساتذة جامعة السلطان قابوس صالات وغرف البلدان الأجنبية المشاركة، بما في ذلك إيران.

 
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مصدر الخبر: المستشارية الثقافية الايرانية في لبنان
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