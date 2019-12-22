  • الأحد ٢٤ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الأحد , ديسمبر 22, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 271493 تاريخ النشر: كانون الأول 22, 2019 الوقت: 11:07 الاقسام: محليات  
أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد

أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد

فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح الیوم الأحد:

ايران

📌 روحاني بعد عودته من شرق آسیا: نأمل في الإفراج عن أموالنا المجمدة في الیابان

📌 الإدعاء بمفاوضات تجري بین ایران والسعودیة في باریس

جمهوري اسلامي

📌 مسؤول أمریکي سابق: البنتاغون کان یخالف إنسحاب ترامب من الاتفاق النووي

📌 روحاني: قرارات جیدة للغایة اتخذت للتعاون المشترك بین ایران ومالیزیا وترکیا وقطر

📌 رئیس الوزراء اللبناني الجدید یبدأ مشاوراته لتشكيل الحکومة

📌  المحکمة الدولیة تحقق في الجرائم الحربیة للکیان الصهیوني

كيهان

📌  في إدلب.. الجیش السوري یقضي علی 70 إرهابیاً ویصیب 130 آخرین

📌  نائب اردوغان: تعزیز الانتاج المحلي، سبیل ترکیا لمواجهة العقوبات

📌  في آخر برامجه بالیابان.. روحاني: قد ننسحب من الاتفاق النووي

آرمان ملي

📌  دور الحکومة الخفیة في عدم المصادقة علی لائحتي CFT وبالیرمو بمجمع تشخیص مصلحة النظام

📌 روحاني: أبواب العلاقات مفتوحة أمام الیابان

دنياي اقتصاد

📌  إدعاء القوة البحریة الأمریکیة بإنقاذها ثلاثة بحارة ایرانیین

📌  الصحف السعودیة تعرب عن سخطها علی قمة مالیزیا

شرق

📌 رئیس السلطة القضائیة: یمنع إعتقال الأفراد بهدف جمع الأدلة

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ خاص
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1738 sec