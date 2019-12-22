|رقم الخبر: 271493
|تاريخ النشر: كانون الأول 22, 2019
|الوقت: 11:07
|الاقسام: محليات
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أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد
فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح الیوم الأحد:
ايران
📌 روحاني بعد عودته من شرق آسیا: نأمل في الإفراج عن أموالنا المجمدة في الیابان
📌 الإدعاء بمفاوضات تجري بین ایران والسعودیة في باریس
جمهوري اسلامي
📌 مسؤول أمریکي سابق: البنتاغون کان یخالف إنسحاب ترامب من الاتفاق النووي
📌 روحاني: قرارات جیدة للغایة اتخذت للتعاون المشترك بین ایران ومالیزیا وترکیا وقطر
📌 رئیس الوزراء اللبناني الجدید یبدأ مشاوراته لتشكيل الحکومة
📌 المحکمة الدولیة تحقق في الجرائم الحربیة للکیان الصهیوني
كيهان
📌 في إدلب.. الجیش السوري یقضي علی 70 إرهابیاً ویصیب 130 آخرین
📌 نائب اردوغان: تعزیز الانتاج المحلي، سبیل ترکیا لمواجهة العقوبات
📌 في آخر برامجه بالیابان.. روحاني: قد ننسحب من الاتفاق النووي
آرمان ملي
📌 دور الحکومة الخفیة في عدم المصادقة علی لائحتي CFT وبالیرمو بمجمع تشخیص مصلحة النظام
📌 روحاني: أبواب العلاقات مفتوحة أمام الیابان
دنياي اقتصاد
📌 إدعاء القوة البحریة الأمریکیة بإنقاذها ثلاثة بحارة ایرانیین
📌 الصحف السعودیة تعرب عن سخطها علی قمة مالیزیا
شرق
📌 رئیس السلطة القضائیة: یمنع إعتقال الأفراد بهدف جمع الأدلة
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