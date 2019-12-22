ايران

📌 روحاني بعد عودته من شرق آسیا: نأمل في الإفراج عن أموالنا المجمدة في الیابان

📌 الإدعاء بمفاوضات تجري بین ایران والسعودیة في باریس

جمهوري اسلامي

📌 مسؤول أمریکي سابق: البنتاغون کان یخالف إنسحاب ترامب من الاتفاق النووي

📌 روحاني: قرارات جیدة للغایة اتخذت للتعاون المشترك بین ایران ومالیزیا وترکیا وقطر

📌 رئیس الوزراء اللبناني الجدید یبدأ مشاوراته لتشكيل الحکومة

📌 المحکمة الدولیة تحقق في الجرائم الحربیة للکیان الصهیوني

كيهان

📌 في إدلب.. الجیش السوري یقضي علی 70 إرهابیاً ویصیب 130 آخرین

📌 نائب اردوغان: تعزیز الانتاج المحلي، سبیل ترکیا لمواجهة العقوبات

📌 في آخر برامجه بالیابان.. روحاني: قد ننسحب من الاتفاق النووي

آرمان ملي

📌 دور الحکومة الخفیة في عدم المصادقة علی لائحتي CFT وبالیرمو بمجمع تشخیص مصلحة النظام

📌 روحاني: أبواب العلاقات مفتوحة أمام الیابان

دنياي اقتصاد

📌 إدعاء القوة البحریة الأمریکیة بإنقاذها ثلاثة بحارة ایرانیین

📌 الصحف السعودیة تعرب عن سخطها علی قمة مالیزیا

شرق

📌 رئیس السلطة القضائیة: یمنع إعتقال الأفراد بهدف جمع الأدلة