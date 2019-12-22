استعاد إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي، بعدما اكتسح ضيفه جنوى (4/0) يوم السبت، في المرحلة الـ17 من المسابقة.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 42 نقطة، في صدارة ترتيب الكالتشيو، بفارق الأهداف عن يوفنتوس، صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، وتجمد رصيد جنوى عند 11 نقطة، في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وتقدم إنتر في الدقيقة 31 عن طريق البلحيكي، روميلو لوكاكو، قبل أن يسجل المدافع روبيرتو جاليارديني الهدف الثاني، بعدها بدقيقة واحدة.

وفي الدقيقة 64، سجل سيبستيانو إسبوسيتو الهدف الثالث لإنتر ميلان، من ركلة جزاء، قبل أن يعود لوكاكو ويحرز الهدف الثاني له والرابع لفريقه، في الدقيقة 71.

اودينزي 2 – كالياري 1

تورينو 1 – سبال 2