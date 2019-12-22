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رقم الخبر: 271490 تاريخ النشر: كانون الأول 22, 2019 الوقت: 10:59 الاقسام: اقتصاد  
ميناءجابهار يستقبل أضخم سفينة تجارية في تأريخه

ميناءجابهار يستقبل أضخم سفينة تجارية في تأريخه

أعلن مسؤول بادارة الموانئ والملاحة البحرية في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران، عن رسو سفينة تجارية في ميناء جابهار المطل على بحرعمان، تعد الاضخم حجما في تاريخ هذا الميناء الواعد.
وأوضح "حسين شهدادي" في تصريح لوكالة انباء فارس اليوم الاحد، بأن السفنية تحمل شحنة مواد اولية لشركة "ذوب آهن" اصفهان لصهر الحديد، وقد رست في رصيف ميناء "شهيد بهشتي" المتفرع من جابهار.
وبيّن شهدادي مساعد شؤون الموانئ والاقتصادية بالادارة ، أن حمولة السفينة تبلغ 74 الف طن بغاطس 15 مترا، حيث بدأت عمليات تفريغها.
ولفت الى أن وعلى ضوء الامكانيات المتطورة في الميناء فأنه من المتوقع تقريغ 10 الاف طن يوميا من هذه الشحنة.
يذكر أن ميناء جابهار يعتبر حلقة الوصل التجارية بين هند وافغانستان بالوقت الراهن ولدول آسيا الوسطى مستقبلا.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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