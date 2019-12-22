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رقم الخبر: 271489 تاريخ النشر: كانون الأول 22, 2019 الوقت: 11:00 الاقسام: رياضة  
مانشستر سيتي يكرم وفادة ليستر بثلاثية
في الدوري الانجليزي ..

مانشستر سيتي يكرم وفادة ليستر بثلاثية

حسم مانشستر سيتي موقعة ليستر بنتيجة 3-1، تلك المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب الاتحاد، ضمن لقاءات الجولة رقم 18 من الدوري الإنجليزي.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 38 نقطة، احتل بها المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ليستر عند 39 نقطة محافظًا على مركزه الثاني في جدول الترتيب.

وسجل ثلاثية مانشستر سيتي كل من رياض محرز (30) وإلكاي جوندوجان (43) وجابرييل جيسوس (69)، بينما أحرز هدف ليستر الوحيد جيمي فاردي (22).

وفيما يلي نتائج المباريات الاخرى:

ايفرتون صفر – ارسنال صفر

استون فيلا 1 – ساوثهامبتون 3

نيوكاسل 1 – كريستال بالاس صفر

نوريتش سيتي 1 – وولفرهامبتون 2

بورنموث صفر – بيرنلي 1

برايتون صفر – شيفيلد يونايتد 1

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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