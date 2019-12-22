مساعد الخارجية الايرانية: لن نتهاون مع أي تهديد لأمن البلاد اكد مساعد وزير الخارجية الايراني حسين قريب، بان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تتهاون ابدا مع أي تهديد لأمنها.