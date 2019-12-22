  • الأحد ٢٤ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الأحد , ديسمبر 22, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 271488 تاريخ النشر: كانون الأول 22, 2019 الوقت: 10:59 الاقسام: محليات  
مساعد الخارجية الايرانية: لن نتهاون مع أي تهديد لأمن البلاد

مساعد الخارجية الايرانية: لن نتهاون مع أي تهديد لأمن البلاد

اكد مساعد وزير الخارجية الايراني حسين قريب، بان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تتهاون ابدا مع أي تهديد لأمنها.

وفي تصريح صحفي ادلى به اعتبر قريب سجل الجمهورية الاسلامية الايرانية في مواجهة الارهاب بانه منقطع النظير في المنطقة والعالم وهو الامر الذي حظي باهتمام الخبراء البارزين ومراكز الابحاث والدراسات المرموقة في العالم.

يتبع..


 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 19/0886 sec