|رقم الخبر: 271488
|تاريخ النشر: كانون الأول 22, 2019
|الوقت: 10:59
|الاقسام: محليات
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مساعد الخارجية الايرانية: لن نتهاون مع أي تهديد لأمن البلاد
اكد مساعد وزير الخارجية الايراني حسين قريب، بان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تتهاون ابدا مع أي تهديد لأمنها.
وفي تصريح صحفي ادلى به اعتبر قريب سجل الجمهورية الاسلامية الايرانية في مواجهة الارهاب بانه منقطع النظير في المنطقة والعالم وهو الامر الذي حظي باهتمام الخبراء البارزين ومراكز الابحاث والدراسات المرموقة في العالم.
يتبع..
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