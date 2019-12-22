اعلنت الاستخبارات العراقية السبت، عن تفكيك "مجموعة داعشية" بحوزتها أسلحة كاتمة وأحزمة ناسفة في الموصل.

وقالت خلية الصقور الاستخبارية في بيان، إنه "تم تفكيك مجموعة داعشية وبحوزتها أسلحة كاتمة وأحزمة ناسفة ورمانات هجومية وعبوات ناسفة وأسلحة متوسطة ومواد معدة للتفخيخ في الموصل".

وأضافت أن "مع المجموعة عنصر نسائي فاعل"، مشيرة الى أن "المجموعة كانت تَهُم بتنفيذ أعمال ارهابية بالمحافظة وخارجها".