أحرز ليفربول بطل أوروبا لقب كأس العالم للأندية لكرة القدم، بفوزه الصعب على فلامنجو بطل أمريكا الجنوبية 1-0 بعد التمديد لشوطين إضافيين، مساء السبت في المباراة النهائية التي أقيمت على أرضية ستاد خليفة الدولي في الدوحة، وسجل روبرتو فيرمينو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 99.

وهذه المرة الأولى التي يحرز فيها ليفربول اللقب، بعدما خسر نهائي نسخة العام 2005 أمام ساو باولو 0-1.

وتسبب فلامنجو في مشاكل جمة للفريق الإنجليزي طوال أحداث اللقاء، واقترب من التسجيل في أكثر من مناسبة، بيد أن ليفربول تمكن في نهاية الأمر من هز الشباك بعد التمديد والظفر باللقب.

وعاد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك إلى تشكيلة ليفربول، بعد غيابه عن مباراة الفريق الأخيرة أمام مونتيري بسبب الإصابة، وخاض الفريق الإنجليزي اللقاء بكامل ترسانته الهجومية المكونة من محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

في الناحية المقابلة، لم يجر مدرب فلامنجو خورخي جيسوس أي تعديلات على تشكيلته الأساسية التي تغلبت على الهلال في نصف النهائي، فقاد الهداف جابرييل باربوسا هجوم الفريق بإسناد من الثلاثي إيفرتون ريبيرو وجيورجيان دي أراسكايتا وبرونو هنريكي.