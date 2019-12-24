في الدوري الفرنسي .. سان جيرمان يلتهم أميان في ليلة استثنائية لمبابي فاز باريس سان جيرمان على ضيفه أميان برباعية لهدف مساء السبت، على ملعب حديقة الأمراء، في الجولة 19 من الدوري الفرنسي.