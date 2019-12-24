|رقم الخبر: 271485
|تاريخ النشر: كانون الأول 22, 2019
|الوقت: 11:00
|الاقسام: رياضة
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في الدوري الفرنسي ..
سان جيرمان يلتهم أميان في ليلة استثنائية لمبابي
فاز باريس سان جيرمان على ضيفه أميان برباعية لهدف مساء السبت، على ملعب حديقة الأمراء، في الجولة 19 من الدوري الفرنسي.
سجل كيليان مبابي ثنائية ونيمار جونيور وماورو إيكاردي، في الدقائق 10 و46 و65 و84، بينما قلص ستيفن ميندوزا الفارق لأميان بهدف في الدقيقة 70.
رفع الفريق الباريسي رصيده إلى 45 نقطة من 18 مباراة بينما تجمد رصيد منافسه عند 17 نقطة في المركز السابع عشر.
هذا وكانت نتائج المباريات الاخرى كالتالي:
موناكو 5 – ليل 1
مونبلييه 4 – ستاد بريست صفر
مارسيليا 3 – نيم اولمبيك 1
نانت 1 – انجيه 2
رين 1 – بوردو صفر
ستراسبورج 2 – سانت ايتيان 1
نيس 3 – تولوز صفر
ديجون 2 – ميتز 2
ستاد ريمس 1 – ليون 1
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