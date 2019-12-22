اعتبر نواب الاقليات الدينية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني، ان البيان الصادر عن مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الامم المتحدة مسيّس ويشكل اداة للضغط على الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وجاء في جانب من بيان صادر عن هؤلاء النواب الیوم الاحد، رغم ان هذا البيان (الصادر عن مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الامم المتحدة) يتعلق بحقوق الانسان على الظاهر لكنه بيان سياسي في طبيعته يتم طرحه وتنفيذه كاداة ضغط لتحقيق اهداف استراتيجية محددة ضد بلادنا.

واضاف، نحن نواب الاقليات الدينية في مجلس الشورى الاسلامي ندين بشدة البيان المذكور الذي يستغل المفاهيم الاساسية لحقوق الانسان ونعتبره نهجا احاديا ومغرضا يسعى مرة اخرى لفرض العزلة الدولية على بلادنا عبر استخدام معايير مزدوجة.

وتابع البيان، اننا نتوقع كذلك من الجهاز الدبلوماسي للبلاد عبر اتخاذ موقف اقوى واكثر تاثيرا تجاه هذا القرار، ان يجعل في جدول اعماله دوما، وفقا للاصطفافات العالمية تجاه مثل هذه القرارات، مراقبة مواقف وتحركات الدول المناهضة والرجعية في المنطقة، والعمل بمعية الدول الصديقة على احباط مثل هذه الدسائس المحاكة من قبل اميركا والكيان الصهيوني وحلفائهما على الاصعدة الدولية.