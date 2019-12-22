أکد نائب وزیر الخارجیة عباس عراقجي علی أن إيران تسعى إلى تعزيز علاقاتها الإقتصادیة مع اليابان وإبقاء جمیع أبوابها مفتوحة.

والیابان باعتبارها أحد مشتري الخام الإيراني أوقفت استیراد الخام الإيراني بسبب العقوبات الأمریکیة وعراقجي یأمل باستئناف توریدها الخام من إيران.

وقال عراقجي في مقابلة مع قناة NCHK اليابانية إن هذه المشكلة تنبع من العقوبات الأمريكية الأحادية وغير المشروعة ، وإلا فإن العلاقات بين البلدين جيدة.

هذا ورافق عراقجي الرئيس حسن روحاني خلال زیارته الأخیرة لليابان.



