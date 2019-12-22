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رقم الخبر: 271481 تاريخ النشر: كانون الأول 22, 2019 الوقت: 09:49 الاقسام: عربيات  
الجملي: تركيبة الحكومة ستتضح ملامحها يوم الاثنين

الجملي: تركيبة الحكومة ستتضح ملامحها يوم الاثنين

قال رئيس الحكومة التونسية المكلف، الحبيب الجملي، امس السبت، إن تركيبة الحكومة المرتقبة، ستتضح ملامحها يوم الاثنين المقبل بشكل نهائي، وسيتم الإعلان عنها في نفس اليوم. وأضاف بحسب بيان أنه تم التوافق على كل النقاط المطروحة والائتلاف الذي سيشكل الحكومة المرتقبة.

وجاءت تصريحات الحبيب الجملي، في أعقاب الاجتماع الذي عقد مساء السبت بدار الضيافة في قرطاج، والذي حضره رؤساء أحزاب كل من حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب و"تحيا تونس".

وأشار الجملي إلى أن الأحزاب المشاركة في اجتماع اليوم ستعود الى قواعدها الحزبية، وسيتم الإعلان عن تركيبة الحكومة الأسبوع القادم.

وبين رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، أنه تم استعراض الأسماء في بعض الوزارات التي اختارهم بنفسه، وثمة وزارات تعود للأسماء المقترحة من قبل الأحزاب، مؤكدا أن "كل حقيبة وزارية لحزب من الأحزاب المشاركة في الحكومة سيقدم 3مرشحين، من بينهم إمرأة وأنا سأختار واحد منهم".

وقال الجملي إن "تركيبة الحكومة ستكون نصفها من المستقلين ونصفها الآخر من الأحزاب السياسية"، مشيرا إلى أن البيان الحكومي سيتم الإعلان عنه الاثنين القادم، كما سيتم عرض الحكومة على مجلس نواب الشعب لمنحها الثقة في الأسبوع القادم.

 


 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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