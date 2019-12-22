زار امس السبت، رئيس جامعة إعداد المعلمين الإيرانية (فرهنكيان) "حسين خنيفر" والوفد المرافق جامعة "أيشي" للتربية والتعليم في اليابان والتقى مع رئيس وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأجريت الزيارة بهدف تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات الدولية والتعاون بين الجامعتين في مجال إعداد المعلمين.

وخلال اللقاء الذي جاء بناء على مذكرة التفاهم المبرمة مسبقا بين الجامعتين، سلط الجانبان الضوء على المناهج التعليمية والتربوية في جامعة فرهنكيان وأيشي؛ مؤكدين ضرورة تكثيف الزيارات، واقامة المؤتمرات والندوات، والورشات التعليمية بين الجامعتين.

وقام خنيفر والوفد المرافق له بزيارة المدارس التابعة لجامعة أيشي، حيث تعرفوا على أساليب إلقاء المحاضرات فيها، كما أجروا زيارة الى جامعة ناغويا والتقوا أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وجاءت الزيارة بالتزامن مع زيارة الرئيس روحاني الى اليابان بهدف تمتين أسس وأواصر الدبلوماسية العلمية والتعليمية، وتعزيز العلاقات الدولية لدى جامعة اعداد المعلمين الإيرانية كما ونوعا.