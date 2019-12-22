أدانت رابطة مدرسي الحوزة العلمية في قم المقدسة/ وسط ايران/ الاعتقال غير القانوني لقائد الحركة الاسلامية في نيجيريا الشيخ ابراهيم الزكزاكي ودعت السلطات في هذا البلد الى الافراج عنه ومعالجته فوراً.

وورد في بيان صادر عن الرابطة امس السبت: إن ماتردد عن نقل الشيخ الزكزاكي الى السجن مرة اخرى رغم تدهور حالته الصحية يشعر بالقلق ازاء مواجهة حياته للمخاطر.

وحمّلت الرابطة الحكومة النيجيرية المسؤولية كاملة حيال التباطؤ في معالجة الشيخ الزكزاكي وايداعه السجن بشكل غير قانوني.

وأكدت على ضرورة إنهاء الحكومة النيجيرية للوضع الراهن والقيود اللاشرعية وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهذا الزعيم الديني.

وعدّت الرابطة أنه من غير اللائق ان تمارس الحكومة النيجيرية التعسف الى هذا الحد بحق شخص لايهدف سوى إصلاح البلاد والعباد لاسيما مع ادعاءاتها في التمسك بالحرية والالتزام بحقوق المواطنين.

ودعت الرابطة حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية لاسيما وزير الخارجية الى استخدام جميع الطاقات الدبلوماسية المتاحة وكذلك البلدان الاسلامية والاوساط الدولية لمعالجة وضع هذا العالم المصلح.

وشددت على ضرورة أن يزيل المسؤولون النيجيريون شكوكهم ويرفعوا القيود الجائرة المفروضة على هذا العالم الديني وأن يبادروا لمعالجة وضعه الصحي بسرعة، وعدّت الممارسات غير القانونية وفق اساليب امنية وعنيفة لايستحقها هو وأنصاره.