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رقم الخبر: 271478 تاريخ النشر: كانون الأول 22, 2019 الوقت: 09:40 الاقسام: محليات  
موسوي: الظروف الراهنة لا شيء مقارنة بما مرّت به البلاد بفترة الدفاع المقدس

موسوي: الظروف الراهنة لا شيء مقارنة بما مرّت به البلاد بفترة الدفاع المقدس

أكد القائد العام للجيش الايراني اللواء موسوي انه ما يحصل في الوقت الحالي لا شيء أمام الأوضاع السائدة في البلاد بفترة الدفاع المقدس من حيث الصعوبة والعقبات التي مر بها.

وصرح اللواء موسوي أثناء لقائه بمحموعة من اولاد شهداء الجيش الايراني، قال: أن البلاد قد تجاوز عقبات واحداث في غاية الصعوبة ليصل الى ما هو عليه الان، ويحصل في الوقت الحالي لا شيء أمام الأوضاع السائدة في البلاد بفترة الدفاع المقدس (الحرب الإيرانية العراقية) وعندما نستذكر تلك الظروف نعي على الاغاثات الالهية وعظمة ما قام به الشهداء في فترة الدفاع المقدس.

وأضاف: لو بات تعرف الاجيال الناشئة على اطلاع بالاحداث التي عاشها البلاد والعواصف المدمرة التي مرت بها ولو يعرفون الذين صانوا البلاد من تلك الاحداث، لكان الكثير من المشاكل الراهنة قد انحلت.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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