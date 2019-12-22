  • الأحد ٢٤ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الأحد , ديسمبر 22, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 271477 تاريخ النشر: كانون الأول 22, 2019 الوقت: 09:39 الاقسام: محليات  
شمخاني يتفقد المناطق المتضررة جراء الفيضانات الأخيرة في أهواز

شمخاني يتفقد المناطق المتضررة جراء الفيضانات الأخيرة في أهواز

قام امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "علي شمخاني"، مساء يوم السبت، بزيارة إلى مدينة أهواز جنوب غرب إيران، للاطلاع عن كثب على البرامج المخطط لها مسبقا لمكافحة مخاطر الفيضانات التي أسفرت عن تضرر بعض البيوت.

و قام امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "علي شمخاني"، مساء يوم السبت، بزيارة تفقدية إلى مناطق في أهواز جنوب غرب إيران من أجل الإسراع في عملية الإغاثة من الفيضانات بما فيها مدينة "كوت عبد الله" حيث يظهر في الصورة وهو يرتدي الدشداشة والكوفية.

وأدت الامطار في مدينة اهواز الى حدوث فيضانات في ممراتها وشوارعها ودخول مياه المجاري في المنازل ببعض المناطق.

ووثقت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الإيرانية، فيضانات جراء الأمطار الأخيرة شهدتها محافظة خوزستان بما في ذلك مدينة أهواز، حيث غمرت عددا كبيرا من البيوت والمنازل.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/1933 sec