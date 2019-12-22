قام امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "علي شمخاني"، مساء يوم السبت، بزيارة إلى مدينة أهواز جنوب غرب إيران، للاطلاع عن كثب على البرامج المخطط لها مسبقا لمكافحة مخاطر الفيضانات التي أسفرت عن تضرر بعض البيوت.

و قام امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "علي شمخاني"، مساء يوم السبت، بزيارة تفقدية إلى مناطق في أهواز جنوب غرب إيران من أجل الإسراع في عملية الإغاثة من الفيضانات بما فيها مدينة "كوت عبد الله" حيث يظهر في الصورة وهو يرتدي الدشداشة والكوفية.

وأدت الامطار في مدينة اهواز الى حدوث فيضانات في ممراتها وشوارعها ودخول مياه المجاري في المنازل ببعض المناطق.

ووثقت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الإيرانية، فيضانات جراء الأمطار الأخيرة شهدتها محافظة خوزستان بما في ذلك مدينة أهواز، حيث غمرت عددا كبيرا من البيوت والمنازل.