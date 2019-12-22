وصل سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية الجديد لدى تونس "محمد رضا رؤوف شيباني" يوم السبت الى تونس العاصمة ليبدأ مهامه الدبلوماسية في هذا البلد.

يأتي ذلك بعد مرور 6 اشهر على نهاية مهام السفير الايراني السابق لدى تونس "حجة الاسلام مصطفى بروجردي".

وخلال اللقاء بين السفير "شيباني" قبل مغادرته الى تونس مع رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني"، اكد الرئيس روحاني ضرورة توسيع نطاق العلاقات اكثر فأكثر بين البلدين ولا سيما في المجالات الاقتصادية وتعزيز حضور القطاع الخاص الايراني في الاسواق التونسية.

وشغل شيباني قبل مهامه الجديدة في تونس، رئيسا ملكتب حماية المصالح الايرانية في مصر، وايضا سفيرا للجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان خلال حرب الـ 33 يوما ضد الكيان الصهيوني، كما كان مساعدا لوزير الخارجية في شؤون الشرق اوسطية، وسفير ايران لدى سوريا.



