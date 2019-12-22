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رقم الخبر: 271473 تاريخ النشر: كانون الأول 22, 2019 الوقت: 09:31 الاقسام: محليات  
إستئناف رحلات الزائرين الإيرانيين إلى العتبات المقدسة في العراق

إستئناف رحلات الزائرين الإيرانيين إلى العتبات المقدسة في العراق

أعلن مدير مكتب شؤون التخطيط لزيارة العتبات المقدسة في منظمة الحج والزيارة الايرانية صحبت الله رحماني عن ايفاد 58 قافلة ايرانية لزيارة العتبات المقدسة في العراق جواً خلال الشهر الاخير.

وقال رحماني، في تصريح ادلى به امس السبت، إن هذه رحلات قوافل الزائرين الايرانيين الى العتبات المقدسة في العراق تمّت جواً خلال الشهر الاخير عقب توقف دام شهر واحد.

وأضاف: إنه لاقلق من إيفاد الزائرين الايرانيين الى العتبات المقدسة في العراق برّاً لكنها لم تستأنف لحد الآن بسبب غلق منفذ مهران الحدودي مع العراق.

وتابع: إن المجلس الاعلى للامن القومي الايراني هو من يمتلك الصلاحية باتخاذ قرار حول استئناف رحلات الزائرين براً حيث سيتم البدء بها بعد نيل الموافقة.

واشار الى استئناف رحلات الزائرين الايرانيين الى سوريا، موضحاً: أن هذه الرحلات استؤنفت منذ اسبوعين برعاية منظمة الحج والزيارة.

ولفت الى ان توافد الزائرين الايرانيين الى سوريا بهدف زيارة السيدتين زينب الكبرى ورقية عليهما السلام ضمن رحلات جوية تستغرق ثلاثة أو اربعة ايام.


 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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