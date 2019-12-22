|رقم الخبر: 271472
|تاريخ النشر: كانون الأول 22, 2019
|الوقت: 09:27
|الاقسام: رياضة
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إيران تتوج ببطولة آسيا للمواي تاي 2019
توج المنتخب الوطني الايراني للمواي تاي ببطولة آسيا للمرة الاولى في تاريخه، بحصد 15 ميدالية ذهبية و10 فضية و8 برونزية.
وتقلد الذهبيات كل من: "ايوب ساكي" و"علي تكلو" و"محمد رضابور شيرمحمد" و"حميد رضا كردآبادي" (فئة الكبار) و"ستار قادر زادة" و"محمد برقي" و"نويد رشيد زادة" و"علي مددي" و"كيان انتظام" و"هاوري احمدي" و"ناديا اعتماد مقدم" و"شايستة جكي زادة" و"فائزة فال" و"فاطمة خزائي" و"فرشتة حسن زادة" (فئة الشباب والشابات).
وحلت كازاخستان في مركز الوصافة برصيد 14 ميدالية ذهبية و3 فضيات و5 برونزيات فيما جاءت تايلند في المركز الثالث برصيد 9 ميداليات ذهبية و 4 برونزية، وجرت منافسات بطولة آسيا للمواي تاي في ابوظبي بالامارات.
وفي ختام البطولة تم اختيار منتخب ايران افضل منتخب وموسى تقي زادة افضل مدرب وفائزة فالي افضل لاعبة في فئة الشابات.
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