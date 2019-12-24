جدد رئيس ائتلاف دولة القانون في البرلمان العراقي نوري المالكي، السبت، تأكيده بعدم وجود مرشح محدد من قبله لرئاسة الوزراء خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي.

وقال المالكي في تغريدة له على حسابه في (تويتر) : "نجدد التأكيد بعدم وجود مرشح محدد من قبلنا لرئاسة الوزراء".

وأكد المالكي "اننا مع اي مرشح فيه المواصفات التي حددتها المرجعية الدينية العليا والقوى السياسية والاجتماعية، ويأتي عبر السياقات الدستورية المعتمدة".



