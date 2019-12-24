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رقم الخبر: 271469 تاريخ النشر: كانون الأول 22, 2019 الوقت: 09:34 الاقسام: عربيات  
المالكي يؤكد عدم وجود مرشح لرئاسة الوزراء العراقية من تحالف دولة القانون

المالكي يؤكد عدم وجود مرشح لرئاسة الوزراء العراقية من تحالف دولة القانون

جدد رئيس ائتلاف دولة القانون في البرلمان العراقي نوري المالكي، السبت، تأكيده بعدم وجود مرشح محدد من قبله لرئاسة الوزراء خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي.

وقال المالكي في تغريدة له على حسابه في (تويتر) : "نجدد التأكيد بعدم وجود مرشح محدد من قبلنا لرئاسة الوزراء".

 وأكد المالكي "اننا مع اي مرشح فيه المواصفات التي حددتها المرجعية الدينية العليا والقوى السياسية والاجتماعية، ويأتي عبر السياقات الدستورية المعتمدة".


 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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