*الجيش السوري يستعيد السيطرة على ثلاث قرى جديدة بريف إدلب *اعتداءات "إرهابية" على 3 منشآت نفطية في حمص

أسقطت روسيا والصين مشروع قرار قدمته الكويت وألمانيا وبلجيكا لتمديد العمل بإدخال المساعدات إلى سوريا دون المرور بدمشق، بالفيتو المزدوج.

كما سقط مشروع القرار الروسي المتعلق بالمساعدات إلى سوريا، بمعارضة 6 دول وامتناع 4 عن التصويت، وحظي بـ 5 أصوات فقط، وهي أقل من العدد المطلوب البالغ 9، وعليه فإن عملية إيصال المساعدات عبر الحدود ستتوقف بعد 10 من كانون الثاني/يناير المقبل، إلا إذا توافقت الدول على مشروع قرار جديد، وهذا مستبعد في الوقت الراهن.

الصين وروسيا سخرتا من تحميلهما المسؤولية عن إيقاف المساعدات عبر الحدود، وسألتا لماذا لم تدعم الدول الغربية مشروع القرار الروسي الذي يبقى المساعدات تدخل عبر معبرين رئيسيين؟

في حين قالت مندوبة الولايات المتحدة إن بلادها "ستواصل تقديم الدعم للشعب السوري رغم نتائج التصويت، وهي أكبر مساعد للشعب السوري إنسانياً وسياسياً".

مندوب سوريا بالنيابة، سأل لماذا أقفلت الدول أفواهها حيال سرقة النفط السوري. وأكد أن سوريا ترفض مشروع القرار الغربي الكويتي لأسباب شرحها سابقاً، مشيراً إلى أن أهم مركز للعمل الإنساني هو العاصمة دمشق. وطلب النأي بالملف الإنساني عن السياسة والسلوك المسيس.

وقبيل التصويت، قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن قرار إدخال المعونات إلى سوريا عبر الحدود كان مؤقتاً بسبب الوضع الإنساني الصعب الذي كان سائداً في 2014، نتيجة سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة على العديد من المناطق، موضحاً أنه الآن وقد إستعادت سوريا السيطرة على غالبية المناطق، فإن الأسباب إنتفت ولا بد من عودة المساعدات إلى يد السلطة السورية.

واتهم المندوب الروسي، الجوانب الأخرى بتسييس العمل الإنساني. وأشار إلى أنه "يجب طرد الإرهابيين من سوريا، وهيئة تحرير الشام على رأسهم"، مشدداً على "ضرورة تقديم المساعدات لجميع السوريين دون تمييز أو تسييس، وفي عموم سوريا".

وبخصوص التسويات السياسية، قال إن "العملية السياسية يجب أن تبقى سورية وبقيادة سورية ولا يجب ربطها بجداول زمنية، لأن الخلافات لا يمكن أن تحسم بين ليلة وضحاها"، مطالباً بوقف التدخل الخارجي في الشأن السوري الداخلي.

من جهتها، تمسكت الدول الأوروبية بضرورة ربط أي مساعدة لعودة السوريين، "بالتقدم في العملية السياسية"، وطالبت "بوقف القتال وتحرير الموقوفين، والحؤول دون تفجر الوضع في إدلب بما يسبب أزمة إنسانية كبيرة".

من جهته، قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون إن "القتال إشتد هذا العام بعكس التوقعات في بدايته"، مشيراً إلى أن هذا "يؤكد الحاجة اليوم إلى حل سياسي أكثر من أي وقت مضى".

بدوره، شدد لؤي فلوح، نائب مندوب سوريا، على أن "القضاء على التنظيمات الإرهابية المسلحة وطردها، وإنهاء أي إحتلال أجنبي يسبقان الحلول"، مشيراً إلى أن هيئة التفاوض للمعارضة السورية، جاءت إلى الجولة محملة بالشروط المسبقة المخالفة لما تم التوافق عليه، مسلحة بحملة إعلامية عدائية في مخالفة لقواعد السلوك، وفبركوا أقوالاً للتضليل ولشن الهجوم على اللجنة الدستورية".

ميدانياً استعادت وحدات من الجيش السوري السيطرة على 3 قرى جديدة في إطار مواصلة عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وأفادت "سانا" بأن الجيش تابع عملياته العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية التابعة لتنظيم "جبهة النصرة" في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، و"طهر قرى أم التينة والمديرسة وبرنان بعد تدمير مقراتهم وتحصيناتهم والقضاء على أعداد كبيرة منهم وفرار الباقي".

وتابع الجيش عملياته ضد المجموعات الإرهابية في قرى سمكة وبلسم وقطرة بالريف الجنوبي الشرقي.

وكانت وحدات من الجيش السوري استعادت السيطرة الجمعة على قرى ومزارع أم جلال وربيعة وخريبة وشعرة العجايز وأم توينة وتل محو والفريحة وبريصة وأبو حبة وتل الشيح بريف إدلب الجنوبي الشرقي والتي كانت تضم مقرات أساسية للتنظيمات الإرهابية.

من جهة اخرى صرح وزير النفط والثروة المعدنية السوري، علي غانم، بأن فرق الإطفاء التابعة لوزارة النفط نجحت في إخماد حريق اندلع جراء اعتداء إرهابي تعرضت له مساء الجمعة مصفاة حمص.

جاءت تصريحات غانم خلال تفقده مصفاة حمص بعد الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له ليلاً، وتسبب بأضرار في بعض الوحدات الإنتاجية مبينا أن الاستهداف ممنهج للقطاع النفطي ومتزامن للمواقع النفطية الثلاثة في التوقيت وبنفس الآلية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأوضح غانم أن "الاعتداءات أدت إلى خروج عدد من الوحدات الإنتاجية في المواقع الثلاثة عن العمل ولكن الفرق الفنية وفرق الإطفاء استطاعت خلال الساعات الأولى السيطرة على النيران وبدأت الورشات الفنية بتقييم الأضرار والبدء بأعمال الصيانة".

وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية قد أعلنت، صباح السبت، تعرض 3 منشآت نفطية في حمص لاعتداءات "إرهابية" متزامنة.

وقالت الوزارة في بيان، "وقع اعتداء إرهابي ممنهج ومتزامن على ثلاثة من منشآتنا النفطية"، موضحة أن هذه المنشآت هي "مصفاة حمص، ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى، ومحطة الريان للغاز".

وكانت الوزارة أعلنت الأسبوع الماضي إضافة مليون متر مكعب من الغاز إلى طاقتها الإنتاجية، بعد إدخال بئري "شريفة 2" و"شريفة 104"، في مدينة حمص، إلى شبكة الإنتاج، ووصلهما بمحطة غاز قمقم.

*الجيش السوري يفجر انتحاريا يقود عربة مفخخة شرق إدلب

هذا ودمرت وحدة من الجيش السوري عربة مفخخة يقودها انتحاري قبل وصولها إلى هدفها بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في ريف ادلب أن وحدة استطلاع في الجيش السوري رصدت عربة يقودها انتحاري أثناء محاولتها الوصول إلى نقاط الجيش السوري بالقرب من بلدة الرفة التي سيطرت عليها وحدات من الجيش السوري ليل الجمعة، وتعاملت معها على الفور.

وأكد المراسل أن عناصر من الجيش السوري تعاملوا مع العربة عبر عدة وسائط نارية، ما أدى لانفجارها محدثة دويا هائلا في المنطقة قبل وصولها الى هدفها، دون تسجيل أي أضرار تذكر.

وكان قد أعلن قائد مركز المصالحة الروسي، اللواء يوري بورينكوف، الجمعة أن نحو 300 مسلح حاولوا التقدم باتجاه بلدة سنجار واصطدموا بخطوط دفاع الجيش السوري في محافظة إدلب.

وأسفر هجوم المسلحين في محافظة إدلب عن مقتل 17 عسكريا سوريا وإصابة 42 آخرين، ومقتل وإصابة نحو 200 من المسلحين.