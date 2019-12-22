قال مصدر مطلع من كتلة "صادقون" إن "تصريح النائب عدي عواد حول الرئيس العراقي لا يمثل رأي الكتلة"، موضحاً أن الكتلة طالبت عواد بتصحيح موقفه الشخصي من الرئيس.

مفوضية حقوق الإنسان العراقية: نضغط على الحكومة للحد من قتل النشطاء

وكان عوّاد قد كشف عن جمع تواقيع لعزل رئيس الجمهورية برهم صالح من منصبه بتهمة "الخيانة والحنث باليمين وانتهاك الدستور".

كما أفاد المصدر بأن الرئيس العراقي يعقد مساء السبت محادثات مع القوى السياسية من بينها القوى الشيعية.

ميدانياً، تواصلت التظاهرات في مناطق مختلفة في العراق وخصوصاً في البصرة وذي قار وكربلاء.

وفي ذي قار، أفاد مصدر محلي أن متظاهرين أغلقوا معظم جسور الناصرية بالإطارات المشتعلة، كما أحرقوا مقر فوج المهمات الخاصة ومقرّي حزب الدعوة ومنظمة بدر، بالإضافة إلى منزل رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة.

وفي كربلاء، تصدت قوات الأمن لمتظاهرين حاولوا اقتحام مبنى الحكومة المحلية، وقامت بتفريقهم عبر رشهم بالمياه.

من جهة اخرى قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، السبت، إنها تمارس ضغوطا على الحكومة للحد من جرائم اغتيال واختطاف النشطاء المدنيين.

وذكرت في بيان صحفي "بدعوة رسمية من السفارة البريطانية في العراق، بحث رئيس المفوضية عقيل الموسوي رفقة وفد من مجلس المفوضين مع السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي تطورات الأوضاع الإنسانية في العراق في ظل استمرار التظاهرات".

وأضافت أن "الموسوي أكد خلال اللقاء أن المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق مارست دورها الإنساني في رصد التظاهرات بكل حيادية بالرغم من جميع التحديات التي واجهتها".

وأشارت إلى إنها "ما زالت تمارس ضغوطا على الحكومة لاتخاذ إجراءات فاعلة تحد من جرائم اغتيال واختطاف الناشطين، وتعول على القضاء العراقي كثيرا في محاكمة الجناة وإيقاع القصاص العادل بحقهم".