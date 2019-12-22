اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، أن قرار الإدعاء العام الدولي في لاهاي، الذي أعلن أنه يوجد سبب لفتح تحقيق بشبهة جرائم حرب في غزة، والضفة الغربية وشرقي القدس، أنه "قرار مخز لا أساس له"، وأكد متحدياً أن "إسرائيل" ستحارب من أجل "حقوقها والحقيقة التاريخية بكل طريقة ممكنة".

من جهتها، هاجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية القرار، وقالت إن "قرار المدعية العامة بعدم إغلاق الملف الفلسطيني الداعي لإجراء تحقيق جنائي ضد إسرائيليين لا أساس له ومهين".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن هناك "مخاوف في القدس من قرار قريب للمدعي العام في المحكمة الدولية في لاهاي يتعلق بفتح تحقيق ضد" إسرائيل""، مضيفاً أن هذا الكلام جاء على خلفية الرأي القانوني للمستشار القانوني للحكومة مندلبليت، وفيه أن لا صلاحية للمحكمة الدولية بمناقشة شكاوى فلسطينيين ضد" إسرائيل" في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ميدانياً أصيب مساء الجمعة عشرات المواطنين الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي النار وقنابل الغاز صوب المشاركين في فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة في بيان لها أن الطواقم الطبية تعاملت مع 30 إصابة مختلفة منها 8 بالرصاص الحي خلال الجمعة الـ85 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

وفي وقت سابق الجمعة، توافد الفلسطينيون على خمسة نقاط قريبة من الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في الجمعة الخامسة والثمانين لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي تحمل اسم "الخليل عصية على التهويد".

ووصلت حافلات تقل المشاركين إلى مخيمات العودة برفح، خان يونس، البريج، وغزة والشمال استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي دعت إلى أوسع مشاركة ممكنة في المسيرات.

من جانب آخر ، أغلق المستوطنون الصهاينة، ليلة الجمعة، طريقا رئيسيا أمام الفلسطينيين بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن المئات من المستوطنين أغلقوا، الشارع رقم 1 الذي يؤدي إلى حي المصرارة وحي الشيخ جراح وسط مدينة القدس المحتلة.

وأشارت المصادر إلى أن إغلاق الطرق أعاق حرية تنقل المقدسيين من وإلى حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.