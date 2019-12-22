كتلة المستقبل تعلن رسميا عدم مشاركتها في الحكومة اللبنانية المقبلة

أكدت كتلة المستقبل، التي يتزعمها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، أنها لن تشارك في الحكومة المقبلة بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقال عضو الكتلة النائب سمير الجسر في تصريحات على هامش جلسات مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة السبت: "قابلنا دولة الرئيس المكلف (حسان دياب) وأبلغناه قرار كتلة تيار المستقبل بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتمنينا عليه أن يكون تأليف الحكومة من اختصاصيين مستقلين يمثلون كافة الأحزاب والقوى السياسية".

وأضاف: "تمنينا عليه أن يكون تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن، وترضي جميع الناس"، معربا عن تمنياته لرئيس الحكومة اللبنانية المكلف بالتوفيق.

على الساحة الميدانية عاد الهدوء السبت إلى شارع كورنيش المزرعة في بيروت، بعد مواجهات بين القوى الأمنية ومحتجين من تيار المستقبل كانوا قد أقفلوا بعض الطرق الرئيسية في العاصمة قبل إعادة فتحها بعيد منتصف الليل. وأفادت مصادر محلية بأن المتظاهرين ألقوا المفرقعات النارية والحجارة على الجنود في منطقة كورنيش المزرعة، فيما أعلن الجيش اللبناني إصابة عدد من جنوده، وشهد الطريق الساحلي باتجاه الجنوب زحمة سير خانقة امتدت على عدة كيلومترات بعدما عمد متظاهرون إلى إقفاله قبل إعادة فتحه أيضاً.

من جانبه نفى تيار المستقبل علاقته بقطع الطرقات، وقال عضو المكتب السياسي في التيار نزيه خياط إن المستقبل ضدّ المنطق القائل إن الرئيس القوي هو الذي يمثّل الطائفة، وأكّد أن الاعتراضات على تسمية رئيس مكلف سببها عدم امتلاكه حيثية سياسية أو شعبية.

وحوصر آلاف اللبنانيين لساعات طويلة داخل سياراتهم على الطريق السريع بين بيروت والجنوب الجمعة إثر قطع مناصري الحريري الطرق، فيما تحوّلت بعض مناطق بيروت إلى ساحة مواجهة بين المتظاهرين والقوى الأمنية، ولم تنفع مناشدات رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أنصاره بترك الطرق والخروج من الشارع، وبرغم رفضه أيّ دعوة لقطع الطرق، صبّ مناصروه جام غضبهم على آلاف اللبنانيين تاركين إياهم عالقين ساعات طويلة في سياراتهم.

وشهدت بيروت ومناطق أخرى تحركات لمناصري تيار المستقبل الذين احتجوا على عدم إعادة تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة، إلا أن تيار المستقبل تبرأ من تحركات هؤلاء ليبقى التساؤل عن الجهات التي تحرّك الشارع.

سياسياً، زار وكيل وزير الخارجية الأميركية دايفيد هيل لبنان وجال على مختلف المرجعيات الرسمية، على أن يلتقي السبت وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل وشخصيات سياسية وحزبية.

رئيس حركة الشعب نجاح واكيم قال :إن ديفيد هيل آت إلى لبنان ليشعلها ناراً تأكل الأخضر واليابس، وأشار إلى أن واشنطن تريد إشعال حرب أهلية في لبنان.

رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون قال عقب لقاءه وكيل وزير الخارجية الأميركية دافيد هيل : إن مسار تأليف الحكومة بدأ مع تسمية دياب وستتألف من فريق عمل منسجم، فيما زعم هيل أن بلاده ليس لديها أيّ دور في قول من الذي ينبغي أن يتولى رئاسة الحكومة وتشكيلها.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف حسان دياب قد بدأ جولاته البروتوكولية على المسؤولين اللبنانيين، مؤكّداً أنه سيؤلف الحكومة المقبلة من اختصاصيين.

في سياق آخر ، أكد رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، المطران عطالله حنا، في تسجيل صوتي تماثله للشفاء بعد الوعكة الصحية التي ألمت به نتيجة استنشاقه مواد سامة.

وأوضح أنه تعرض مع مَن كانوا موجودين داخل المنزل للتسمم، نتيجة رش مبيدات كيماوية وغازات سامة ومواد أخرى لم يتم التعرف على طبيعتها بعد، مضيفاً أنه سيحتاج لبعض الأيام ليستعيد عافيته تماماً.

وأضاف، تم اتخاذ القرار بالخروج من هذا المنزل في البطريركية، والذهاب إلى فندق، والبقاء فيه.

وروى المطران حنا تفاصيل علاجه، كما طمأن رعيته ومحبيه أنه بخير الآن، متوجهاً بالشكر لكل من اتصل به وصلى له.

يذكر أن المطرن حنا كان قبل أيامٍ من محاولة تسميمه، دان استقبال البحرين للحاخام الصهيوني "بن عمار" في اجتماع "حوار الأديان" التطبيعي الخطير، محذراً من أن هذا الاجتماع يعتبر جزءاً من "صفقة القرن".