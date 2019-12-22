تفاعل عدد من الناشطين الأردنيين مساء الجمعة، مع وسم #أسقطوا_اتفاقية_الغاز للمطالبة بإلغاء اتفاقية الغاز بين الأردن و"إسرائيل".

وعبّر الناشطون عن سخطهم من هذه الاتفاقية التي ترهن أمن الطاقة الأردنية للعدو الإسرائيلي، وتجعله خاضعاً للابتزاز والتهديد.

وكانت "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني" قد أكدت عزمها على عقد لقاء موسع يشمل الأحزاب السياسية كافة ومؤسسات المجتمع المدني والنشطاء في الحقل العام، من أجل "اتخاذ موقف نهائي وحاسم تجاه هذه الاتفاقية التي تهدد حاضر البلاد ومستقبلها".

وسبق للحملة أن نظمت في 9 تشرين الثاني/نوفمبر، مسيرة أمام مجمع النقابات المهنية في الأردن، شارك فيها المئات من المواطنين للمطالبة بإلغاء اتفاقية الغاز مع "إسرائيل" تحت شعار "بعد الباقورة والغمر حان وقت إلغاء إتفاقية الغاز".