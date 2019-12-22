أعلنت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، مقتل 3 أشخاص من مدينة مسلاتة، جراء "استهداف طيران إماراتي مسير تابع للمشير خليفة حفتر".

الرئاسة التركية: يجب عدم تجاهل ما تقوم به مصر والإمارات في الاراضي الليبية

وقالت عملية بركان الغضب، التابعة لحكومة الوافق في طرابلس إن "3 شهداء من مدينة مسلاتة سقطوا بعد أكثر من 10 غارات للطيران الإماراتي المسير الداعم لمجرم الحرب حفتر، وسقوط 8 صواريخ غراد أطلقتها الميليشيات المجرمة تجاه الأحياء السكنية وسط المدينة".

وأعلنت عملية بركان الغضب عن "غارتين أخريتين من الطيران الإماراتي المسير على الأحياء السكنية بمدينة زليتن".

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

في السياق شددت الرئاسة التركية على أن ردود الفعل الواردة بخصوص مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية، لن تمنع أنقرة من تنفيذ سياستها في شرق المتوسط.

وفي مقال نشره رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، أوضح ألطون أن بلاده بتوقيعها هذه المذكرة، أظهرت أنها لن تسمح بفرض الأمر الواقع في شرق المتوسط، وأنها لاعب مهم في المنطقة لا يمكن إغفاله.

وقال فخر الدين ألطون: "من المعروف أن قبرص الرومية، ومصر، واليونان، و" إسرائيل" منزعجة من سياسة تركيا في شرق البحر المتوسط"، بحسب ما نشرته وكالة "الأناضول".

وأكمل ألطون "هذه ليست مسؤولية تاريخية فحسب بالنسبة لتركيا، بل ضرورة كونها دولة كبيرة. يجب ألا ننسى أن مصر وروسيا والإمارات تتجاهل قرارات الأمم المتحدة من خلال دعمها خليفة حفتر في ليبيا".