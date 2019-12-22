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رقم الخبر: 271458 تاريخ النشر: كانون الأول 21, 2019 الوقت: 19:31 الاقسام: عربيات  
أول سفير كويتي لدى فلسطين يقدم أوراق اعتماده للرئيس عباس

أول سفير كويتي لدى فلسطين يقدم أوراق اعتماده للرئيس عباس

وصل سفير الكويت لدى فلسطين والأردن عزيز الديحاني إلى مدينة أريحا، السبت، لتقديم أوراق اعتماده إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس كأول سفير للكويت لدى فلسطين.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) السبت "وصل سفير الكويت لدى فلسطين والأردن عزيز الديحاني إلى مدينة أريحا قادما من الأردن السبت لتقديم أوراق اعتماده إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس كأول سفير كويتي لدى فلسطين".

وأوضحت الوكالة أنه من المقرر أن يقدم الديحاني أوراق اعتماده إلى الرئيس عباس في مدينة رام الله الأحد، في إطار زيارته الحالية للأراضي الفلسطينية التي تستمر يومين.

وأصدر أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي مرسوماً أميرياً بتعيين الديحاني، سفيراً غير مقيم لدولة الكويت لدى دولة فلسطين.

ويأتي هذا القرار في إطار تأكيد الدعم الكويتي للقيادة والشعب الفلسطيني.

وكان سفير دولة فلسطين لدى الكويت، رامي طهبوب قال، في وقت سابق، إن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أصدر المرسوم الأميري بعد أن رحبت دولة فلسطين بترشيح السفير عزيز الديحاني سفير دولة الكويت لدى المملكة الأردنية الهاشمية، سفيرا غير مقيم لبلاده في فلسطين.

 

 
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مصدر الخبر: الكويت ـ وكالات
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