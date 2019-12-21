وهذه هي الجائزة الدولية الثالثة لفيلم "بنات الشتاء" من مهرجان (IFFI) الدولي في الهند، حيث خطف العمل جائزة أفضل فيلم طويل من وجهة نظر الجمهور سابقا.

هذا وسبق ل "بنات الشتاء" المشاركة في أكثر من 14 مهرجان وحدث سينمائي حول العالم.

يذكر أن مهرجان الفيلم الدولي الهندي (IFFI)، هو واحد من أهم المهرجانات السينمائية في آسيا. حيث يعد منصة مشتركة لدور السينما العالمية لإبراز التميز الفني للفيلم والمساهمة في فهم وتقدير الثقافات السينمائية الاجتماعية والثقافية لمختلف الدول وتعزيز الصداقة والتعاون بين شعوب العالم.