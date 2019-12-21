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رقم الخبر: 271457 تاريخ النشر: كانون الأول 21, 2019 الوقت: 17:06 الاقسام: ثقافة وفن  
"بنات الشتاء" يحصد جائزة من مهرجان (IFFI) الدولي في الهند

"بنات الشتاء" يحصد جائزة من مهرجان (IFFI) الدولي في الهند

نال فيلم "بنات الشتاء" (دختران زمستان) للمخرج بهزاد خداويسي جائزة مهرجان (IFFI) الدولي في الهند.
وهذه هي الجائزة الدولية الثالثة لفيلم "بنات الشتاء" من مهرجان (IFFI) الدولي في الهند، حيث خطف العمل جائزة أفضل فيلم طويل من وجهة نظر الجمهور سابقا.
هذا وسبق ل "بنات الشتاء" المشاركة في أكثر من 14 مهرجان وحدث سينمائي حول العالم.
يذكر أن مهرجان الفيلم الدولي الهندي  (IFFI)، هو واحد من أهم المهرجانات السينمائية في آسيا. حيث يعد منصة مشتركة لدور السينما العالمية لإبراز التميز الفني للفيلم والمساهمة في فهم وتقدير الثقافات السينمائية الاجتماعية والثقافية لمختلف الدول وتعزيز الصداقة والتعاون بين شعوب العالم.
 
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