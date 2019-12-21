وأضاف أردشير سعدمحمدي، في مراسم بدء العمليات التنفيذية بمشاريع المرحلة الثالثة التي تشمل التركيز ومصانع الصهر والمصافي وحامض الكبريتيك بمجمع "سونكون" النحاسي (شمال غرب البلاد) السبت: ان الشركة تعتزم الاستحواذ على 20 بالمئة من صادرات النحاس لدول الجوار.

من جهة ثانية، أكد سعدمحمدي ان المشروع المذكور يستهدف إنتاج 100 ألف من النحاس الكاثودي، فيما ستبلغ طاقة مصانع صهر النحاس الايرانية مستوى 400 ألف طن. ولفت الى أنه وبتدشين مصنع الصهر في "سونكون"، فان قدرة إنتاج الشركة الوطنية للنحاس سترتفع الى 500 ألف طن من النحاس الأونودي الناتج عن عملية التعدين الناري.